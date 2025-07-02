То, чего не может быть. Автогол в матче чемпионата мира по баскетболу

На последней минуте основного времени матча юниорского чемпионата мира по баскетболу Австралия - Камерун произошло невероятное событие.

За 48 секунд до конца четвертой четверти камерунцы вели в счете 80:74.

Герой данного матча центровой сборной Камеруна Амаду Сейни (Варезе, Италия) (15 + 24 подбора) сделал слэм-данк, поразив собственную корзину. Автогол в баскетболе - вещь почти невероятная.

Его товарищи по команде растерялись. Австралийцы отыгрались. Счет основного времени 83:83. Во втором овертайме сборная Австралии вырвала победу 101:96.