Баскетбол. В этом году в Израиле проведут матч "Чемпион чемпионов"
время публикации: 02 июля 2025 г., 10:46 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 10:51
Руководство Израильской баскетбольной федерации приняло решение о проведении матча "Чемпион чемпионов", сообщает ONE.
21 сентября встретятся тель-авивский "Маккаби" и столичный "Апоэль".
Победитель матча получит приз и значительное денежное вознаграждение.
Решение принято в связи с отменой третьего матча финальной серии чемпионата Израиля, в котором должен был определиться чемпион страны.
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