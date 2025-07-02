x
02 июля 2025
|
последняя новость: 11:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 июля 2025
|
02 июля 2025
|
последняя новость: 11:09
02 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Баскетбол. В этом году в Израиле проведут матч "Чемпион чемпионов"

Баскетбол
время публикации: 02 июля 2025 г., 10:46 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 10:51
Баскетбол. В этом году в Израиле проведут матч "Чемпион чемпионов"
AP Photo/Chris Seward

Руководство Израильской баскетбольной федерации приняло решение о проведении матча "Чемпион чемпионов", сообщает ONE.

21 сентября встретятся тель-авивский "Маккаби" и столичный "Апоэль".

Победитель матча получит приз и значительное денежное вознаграждение.

Решение принято в связи с отменой третьего матча финальной серии чемпионата Израиля, в котором должен был определиться чемпион страны.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 июля 2025

Плэй-офф юниорского чемпионата мира по баскетболу. Израильтяне против сборной Камеруна
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 июля 2025

Чемпионками Европы по баскетболу стали бельгийки
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 июля 2025

Юниорский чемпионат мира по баскетболу. Израильтяне победили доминиканцев
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 июня 2025

Немцы разгромили сборную Китая. Результаты матчей юниорского чемпионата мира по баскетболу