Баскетбол. В этом году в Израиле проведут матч "Чемпион чемпионов"

Руководство Израильской баскетбольной федерации приняло решение о проведении матча "Чемпион чемпионов", сообщает ONE.

21 сентября встретятся тель-авивский "Маккаби" и столичный "Апоэль".

Победитель матча получит приз и значительное денежное вознаграждение.

Решение принято в связи с отменой третьего матча финальной серии чемпионата Израиля, в котором должен был определиться чемпион страны.