Джокович вышел во второй круг Уимблдона. Неожиданное поражение Зверева
время публикации: 02 июля 2025 г., 08:12 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 08:12
В матче первого круга Уимблдона легендарный сербский теннисист Новак Джокович победил француза Александра Мюллера 6:1, 6:7, 6:2, 6:2.
Болгарин Григор Димитров уверенно переиграл японца Йосихито Нисиоку 6:2, 6:3, 6:4. Венгр Мортон Фушович в упорной борьбе одолел американца Александра Ковачевича 6:3, 6:7, 6:1, 5:7, 6:4.
Во французском поединке Гаэль Монфис победил Уго Умбера 6:4, 3:6, 6:7, 7:5, 6:2.
Третья ракетка мира Александр Зверев (Германия) неожиданно проиграл французу Артуру Риндеркнешу (72-е место в рейтинге АТР) 6:7, 7:6, 3:6, 7:6, 4:6.
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