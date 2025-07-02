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Спорт

Джокович вышел во второй круг Уимблдона. Неожиданное поражение Зверева

Теннис
Сенсации
время публикации: 02 июля 2025 г., 08:12 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 08:12
Джокович вышел во второй круг Уимблдона
AP Photo/Kin Cheung

В матче первого круга Уимблдона легендарный сербский теннисист Новак Джокович победил француза Александра Мюллера 6:1, 6:7, 6:2, 6:2.

Болгарин Григор Димитров уверенно переиграл японца Йосихито Нисиоку 6:2, 6:3, 6:4. Венгр Мортон Фушович в упорной борьбе одолел американца Александра Ковачевича 6:3, 6:7, 6:1, 5:7, 6:4.

Во французском поединке Гаэль Монфис победил Уго Умбера 6:4, 3:6, 6:7, 7:5, 6:2.

Третья ракетка мира Александр Зверев (Германия) неожиданно проиграл французу Артуру Риндеркнешу (72-е место в рейтинге АТР) 6:7, 7:6, 3:6, 7:6, 4:6.

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