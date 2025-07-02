Сенсация Уимблдона. Ястремская победила вторую ракетку мира
время публикации: 02 июля 2025 г., 07:11 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 07:11
В матче первого круга Уимблдона украинка Даяна Ястремская (42-я ракетка мира) неожиданно победила американку Коко Гофф (второй номер рейтинга WTA) 7:6, 6:1.
Елена Рыбакина (Казахстан) разгромила Элину Аванесян (Армения) 6:2, 6:1.
Бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко проиграла россиянке Анастасии Захаровой 2:6, 6:2, 1:6.
В американском поединке София Кенин победила Тейлор Таунсенд 7:6, 6:2.
Испанка Эмма Наварро разгромила бывшую вторую ракетку имр чешку Петру Квитову 6:3, 6:1.
Бывшая первая ракетка мира полька Ига Швентек победила россиянку Полину Кудерметову 7:5, 6:1.
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