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Спорт

Теннис. В финале турнира в Галле Бублик обыграл Медведева

Теннис
время публикации: 22 июня 2025 г., 21:03 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 21:09
Теннис. В финале турнира в Галле Бублик обыграл Медведева
AP Photo/Lindsey Wasson

В финале теннисного турнира АТР 500, который завершился в Галле, Александр Бублик (Казахстан) победил россиянина Даниила Медведева 6:3, 7:6.

Финал продолжался 83 минуты.

Александр Бублик впервые в карьере победил Даниила Медведева. Ранее он 6 раз проигрывал.

Это пятый титул в карьере Александра Бублика.

Даниил Медведев проиграл в шестом финале подряд. Он не побеждает в турнирах АТР с 2023 года.

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