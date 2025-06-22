Теннис. В финале турнира в Галле Бублик обыграл Медведева
время публикации: 22 июня 2025 г., 21:03 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 21:09
В финале теннисного турнира АТР 500, который завершился в Галле, Александр Бублик (Казахстан) победил россиянина Даниила Медведева 6:3, 7:6.
Финал продолжался 83 минуты.
Александр Бублик впервые в карьере победил Даниила Медведева. Ранее он 6 раз проигрывал.
Это пятый титул в карьере Александра Бублика.
Даниил Медведев проиграл в шестом финале подряд. Он не побеждает в турнирах АТР с 2023 года.
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