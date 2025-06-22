Теннис. В финале турнира в Галле Бублик обыграл Медведева

В финале теннисного турнира АТР 500, который завершился в Галле, Александр Бублик (Казахстан) победил россиянина Даниила Медведева 6:3, 7:6.

Финал продолжался 83 минуты.

Александр Бублик впервые в карьере победил Даниила Медведева. Ранее он 6 раз проигрывал.

Это пятый титул в карьере Александра Бублика.

Даниил Медведев проиграл в шестом финале подряд. Он не побеждает в турнирах АТР с 2023 года.