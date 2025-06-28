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Теннис. Победительницей турнира в Бад-Хомбурге стала Джессика Пегула

Теннис
время публикации: 28 июня 2025 г., 18:14 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 18:14
Теннис. Победительницей турнира в Бад-Хомбурге стала Джессика Пегула
AP Photo/Michael Probst

Победительницей теннисного турнира Bad Homburg Open стала американка Джессика Пегула.

В финале она обыграла бывшую первую ракетку мира польку Игу Швентек 6:4, 7:5.

Финал продолжался 105 минут.

Это девятый титул Джессики Пегулы и третий в этом году.

Победа в Германии принесла ей 500 рейтинговых очков и 164 тысячи долларов.

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