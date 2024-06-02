Кубок вызова по спортивной гимнастике. Результаты израильтян
время публикации: 02 июня 2024 г., 16:13 | последнее обновление: 02 июня 2024 г., 16:13
В Копере, Словения, проходит четвертый этап Кубка вызова по спортивной гимнастике.
В упражнениях на кольцах золотую и серебряную медали завоевали украинцы Игорь Радивилов и Илья Ковтун.
Бронзовую медаль завоевал словенец Лука Боянц.
Израильтянин Ури Зейдель занял четвертое место.
В упражнениях на коне победил Илья Ковтун.
Второе место занял казах Дияс Тойшибек, третье - хорват Матео Зугец.
Израильтянин Артем Долгопят занял шестое место.
Накануне Артем Долгопят завоевал серебряную медаль в вольных упражнениях.
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