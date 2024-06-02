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Кубок вызова по спортивной гимнастике. Результаты израильтян

время публикации: 02 июня 2024 г., 16:13 | последнее обновление: 02 июня 2024 г., 16:13
Кубок вызова по спортивной гимнастике. Результаты израильтян
AP Photo/Natacha Pisarenko

В Копере, Словения, проходит четвертый этап Кубка вызова по спортивной гимнастике.

В упражнениях на кольцах золотую и серебряную медали завоевали украинцы Игорь Радивилов и Илья Ковтун.

Бронзовую медаль завоевал словенец Лука Боянц.

Израильтянин Ури Зейдель занял четвертое место.

В упражнениях на коне победил Илья Ковтун.

Второе место занял казах Дияс Тойшибек, третье - хорват Матео Зугец.

Израильтянин Артем Долгопят занял шестое место.

Накануне Артем Долгопят завоевал серебряную медаль в вольных упражнениях.

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