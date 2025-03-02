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Спорт

Израильской серфингистке не разрешили представлять Израиль на турнире в Марокко

Серфинг
Знаменитые спортсмены
Марокко
время публикации: 02 марта 2025 г., 13:36 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 13:55
Израильской серфингистке не разрешили представлять Израиль на турнир в Марокко
AP Photo/Gregory Bull

Израильской серфингистке Анат Лелиор не разрешили выступить под флагом Израиля на турнире в Марокко, сообщает "Кан".

Представитель спортсменки и Израильская федерация серфинга заявили, что Анат "попросили сохранять осмотрительность".

Она не выступала под флагом Израиля.

Анат Лелиор – участница Парижской олимпиады.

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