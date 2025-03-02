Израильской серфингистке не разрешили представлять Израиль на турнире в Марокко

Израильской серфингистке Анат Лелиор не разрешили выступить под флагом Израиля на турнире в Марокко, сообщает "Кан".

Представитель спортсменки и Израильская федерация серфинга заявили, что Анат "попросили сохранять осмотрительность".

Она не выступала под флагом Израиля.

Анат Лелиор – участница Парижской олимпиады.