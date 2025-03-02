Израильской серфингистке не разрешили представлять Израиль на турнире в Марокко
время публикации: 02 марта 2025 г., 13:36 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 13:55
Израильской серфингистке Анат Лелиор не разрешили выступить под флагом Израиля на турнире в Марокко, сообщает "Кан".
Представитель спортсменки и Израильская федерация серфинга заявили, что Анат "попросили сохранять осмотрительность".
Она не выступала под флагом Израиля.
Анат Лелиор – участница Парижской олимпиады.
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