Лучшим игроком февраля в НХЛ признан Нэйтан Маккиннон

Лучшим игроком февраля 2025 года в НХЛ признан нападающий "Колорадо Эвеланш" Нэйтан Маккиннон.

В 8 февральских матчах он забил 4 гола и сделал 8 результативных передач. В 61 матче сезона Нэйтан набрал 91 (23 + 68) очков.

Самым результативным игроком месяца стал нападающий "Тампа - Бэй Лайтнинг" Брэндон Хэйгл, набравший в 8 матчах 13 (7 + 6) очков.