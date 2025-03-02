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Спорт

Лучшим игроком февраля в НХЛ признан Нэйтан Маккиннон

Хоккей
НХЛ
Знаменитые спортсмены
время публикации: 02 марта 2025 г., 13:22 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 13:22
Лучшим игроком февраля в НХЛ признан Нэйтан Маккиннон
AP Photo/David Zalubowski

Лучшим игроком февраля 2025 года в НХЛ признан нападающий "Колорадо Эвеланш" Нэйтан Маккиннон.

В 8 февральских матчах он забил 4 гола и сделал 8 результативных передач. В 61 матче сезона Нэйтан набрал 91 (23 + 68) очков.

Самым результативным игроком месяца стал нападающий "Тампа - Бэй Лайтнинг" Брэндон Хэйгл, набравший в 8 матчах 13 (7 + 6) очков.

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