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Рекорд Адетокунбо. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 02 марта 2025 г., 08:51 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 08:51
Рекорд Адетокунбо. Результаты матчей НБА
AP Photo/Tony Gutierrez

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Детройт" разгромил "Бруклин" 115:94.

Шарлотт Хорнетс - Вашингтон Уизардс 100:113

Лучший игрок матча - Крис Миддлтон (17 + 6 передач + 5 подборов + 2 перехвата).

Детройт Пистонс - Бруклин Нетс 115:94

Джейлен Дюрен (Детройт) сделал "дабл-дабл" (18 + 11 подборов + 6 блок-шотов + 2 перехвата).

Хьюстон Рокетс - Сакраменто Кингз 103:113

"Кингз" играли без Домантаса Сабониса.

Центровой "Хьюстона" Альперен Шенгюн набрал 30 очков и сделал 10 подборов.

Мемфис Гризлиз - Сан-Антонио Сперз 128:130

Первую половину матча гости выиграли 77:58.

Форвард "Мемфиса" Джарен Джексон набрал 42 очка.

Даллас Мэверикс - Мидуоки Бакс 117:132

Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо набрал 29 очков, сделал 9 подборов и 9 передач. Это 430-й матч, в котором он набрал не менее 25 очков - рекорд НБА. 399 таких игр у Леброна Джеймса, 396 - у Джеймса Хардена.

Филадельфия Сиксерз - Голден Стэйт Уорриорз 126:119

Защитник "Филадельфии" Квентин Граймс набрал 44 очка и сделал 6 подборов.

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