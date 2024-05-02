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Сторонники ХАМАСа взломали сайт "Апоэля" (Беэр-Шева)

время публикации: 02 мая 2024 г., 10:23 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 10:23
Сторонники ХАМАСа взломали сайт "Апоэля" (Беэр-Шева)
AP Photo/Jenny Kane, File

Хакерская группировка GAZA4EVER , поддерживающая террористическую группировку ХАМАС, взломала сайт футбольного клуба "Апоэль" (Беэр-Шева), сообщает Ynet.

Хакеры разместили сообщение "Сектор Газа победил. Нетаниягу и его генералы потерпели поражение".

Сообщение террористов было быстро удалено, нормальная работа сайта восстановлена.

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