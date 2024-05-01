Пропалестинские активисты требуют отстранить Израиль от олимпиады
время публикации: 01 мая 2024 г., 09:58 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 09:58
Около 300 пропалестинских активистов приняли участие в демонстрации у здания оргкомитета Парижской олимпиады, сообщает "Исраэль а-Йом".
Они размахивали палестинскими флагами и плакатами "Бойкот Израиля".
Демонстранты требовали отстранить Израиль от олимпиады.
Полицейские не позволили демонстрантам войти в здание оргкомитета.
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