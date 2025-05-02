Чемпионат Европы по керлингу. Израильтянки заняли второе место и поднялись в дивизион В
время публикации: 02 мая 2025 г., 07:26 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 07:26
В Швеции завершился женский чемпионат Европы по керлингу в дивизионе С.
В дивизион В поднялись сборные Словакии и Израиля.
Израильтянки заняли четвертое место в групповом этапе.
В полуфинале сборная Израиля победила команду Украины 7:4.
В финале израильтянки проиграли словачкам 2:9.
Третье место заняла сборная Испании, четвертое - Украины.
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