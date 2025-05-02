Чемпионат Европы по керлингу. Израильтянки заняли второе место и поднялись в дивизион В

В Швеции завершился женский чемпионат Европы по керлингу в дивизионе С.

В дивизион В поднялись сборные Словакии и Израиля.

Израильтянки заняли четвертое место в групповом этапе.

В полуфинале сборная Израиля победила команду Украины 7:4.

В финале израильтянки проиграли словачкам 2:9.

Третье место заняла сборная Испании, четвертое - Украины.