x
30 апреля 2025
|
последняя новость: 08:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 апреля 2025
|
30 апреля 2025
|
последняя новость: 08:38
30 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Европы по керлингу. Израильтянки победили сборные Украины и Люксембурга

Керлинг
время публикации: 30 апреля 2025 г., 08:25 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 08:31
Чемпионат Европы по керлингу. Израильтянки победили сборные Украины и Люксембурга
AP Photo/Lee Jin-man

В Швеции проходит женский чемпионат Европы по керлингу в дивизионе С.

Сборная Израиля победила команды Люксембурга 7:5 и Украины 9:3.

Израильтянки проиграли командам Словакии 5:8 и Испании 4:6.

На данный момент израильтянки занимают четвертое место. Лидирует сборная Словакии, победившая во всех 4 матчах.

Сборные Украины и Испании подержали по 3 победы.

В групповом этапе шесть туров.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 ноября 2024

Чемпионат Европы по керлингу. Израильтяне победили сборную Латвии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 ноября 2024

Чемпионат Европы по керлингу. Израильтяне победили сборную Болгарии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 ноября 2024

Чемпионат Европы по керлингу. Израильтяне проиграли украинцам
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 ноября 2024

Чемпионат Европы по керлингу. Израильтяне одержали первую победу