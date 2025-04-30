Чемпионат Европы по керлингу. Израильтянки победили сборные Украины и Люксембурга
время публикации: 30 апреля 2025 г., 08:25 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 08:31
В Швеции проходит женский чемпионат Европы по керлингу в дивизионе С.
Сборная Израиля победила команды Люксембурга 7:5 и Украины 9:3.
Израильтянки проиграли командам Словакии 5:8 и Испании 4:6.
На данный момент израильтянки занимают четвертое место. Лидирует сборная Словакии, победившая во всех 4 матчах.
Сборные Украины и Испании подержали по 3 победы.
В групповом этапе шесть туров.
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