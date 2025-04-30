Чемпионат Европы по керлингу. Израильтянки победили сборные Украины и Люксембурга

В Швеции проходит женский чемпионат Европы по керлингу в дивизионе С.

Сборная Израиля победила команды Люксембурга 7:5 и Украины 9:3.

Израильтянки проиграли командам Словакии 5:8 и Испании 4:6.

На данный момент израильтянки занимают четвертое место. Лидирует сборная Словакии, победившая во всех 4 матчах.

Сборные Украины и Испании подержали по 3 победы.

В групповом этапе шесть туров.