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Определились полуфиналисты юниорского чемпионата мира по хоккею

Хоккей
время публикации: 02 мая 2025 г., 08:40 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 08:40
Определились полуфиналисты юниорского чемпионата мира по хоккею
AP Photo/David Zalubowski

В США продолжается юниорский чемпионат мира по хоккею (спортсмены до 18 лет).

В полуфиналах, которые состоятся 2 мая, сыграют:

Канада - Словакия

США - Швеция.

В четвертьфиналах американцы разгромили сборную Латвии 6:3, шведы - Финляндии 7:2.

Словаки победили сборную Германии 3:2.

Канадцы в овертайме одолели чехов 3:2.

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