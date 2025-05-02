Определились полуфиналисты юниорского чемпионата мира по хоккею

В США продолжается юниорский чемпионат мира по хоккею (спортсмены до 18 лет).

В полуфиналах, которые состоятся 2 мая, сыграют:

Канада - Словакия

США - Швеция.

В четвертьфиналах американцы разгромили сборную Латвии 6:3, шведы - Финляндии 7:2.

Словаки победили сборную Германии 3:2.

Канадцы в овертайме одолели чехов 3:2.