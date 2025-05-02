Определились полуфиналисты юниорского чемпионата мира по хоккею
время публикации: 02 мая 2025 г., 08:40 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 08:40
В США продолжается юниорский чемпионат мира по хоккею (спортсмены до 18 лет).
В полуфиналах, которые состоятся 2 мая, сыграют:
Канада - Словакия
США - Швеция.
В четвертьфиналах американцы разгромили сборную Латвии 6:3, шведы - Финляндии 7:2.
Словаки победили сборную Германии 3:2.
Канадцы в овертайме одолели чехов 3:2.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 мая 2025