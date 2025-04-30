"Каролина" вышла во второй раунд Кубка Стэнли. Результаты матчей

Первой командой, вышедшей во второй раунд Кубка Стэнли, стала "Каролина Харикейнз", победившая во втором овертайме пятого матча "Нью-Джерси" 5:4.

Торонто Мейпл Лифс - Оттава Сенаторз 0:4 (счет в серии 3:2)

По 3 (1 + 2) очка набрали Тим Штуцле и Брэди Ткачук.

Линус Ульмарк совершил 29 сэйвов и первый шутаут в матче Кубка Стэнли (в 15 играх).

Каролина Харикейнз - Нью-Джерси Дэвилз 5:4 (овертайм) (4:1)

Во втором ранде "Каролина" сыграет с победителем пары "Вашингтон" - "Монреаль".

После первого периода "Нью-Джерси" вел в счете 3:0. После 40 минут ничья 4:4.

3 (2 + 1) очка набрал Себастьян Ахо (Каролина). Он забил победный гол на 85-й минуте матча.

"Каролина" в пятый раз подряд выигрывает серию против "Дэвилз".

Вегас Голден Найтс - Миннесота Тимервулвз 3:2 (овертайм)(3:2)

Победный гол на 65-й минуте забросил Бретт Хоуден.

Лос-Анджелес Кингз - Эдмонтон Ойлерз 1:3 (2:3)

"Эдмонтон" одержал третью победу подряд и вышел вперед в серии.

Еврейский форвард "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 19 минут. Показатель +1.

Еврейский завщитник "нефтяников" Джейк Уолман отыграл 20 минут. Показатель +2.

Защитник "Лос-Анджелеса" Дрю Даути сыграл 100-й матч в Кубке Стэнли.