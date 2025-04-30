Юниорский чемпионат мира по хоккею. Четвертьфинальные пары

В США завершился групповой этап юниорского чемпионата мира по хоккею (спортсмены до 18 лет).

За сохранение места в элитном дивизионе сыграют сборные Швейцарии и Норвегии.

Четвертьфинальные пары:

Словакия - Германия

Швеция - Финляндия

Канада - Чехия

США - Латвия.