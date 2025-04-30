Юниорский чемпионат мира по хоккею. Четвертьфинальные пары
время публикации: 30 апреля 2025 г., 15:18 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 15:18
В США завершился групповой этап юниорского чемпионата мира по хоккею (спортсмены до 18 лет).
За сохранение места в элитном дивизионе сыграют сборные Швейцарии и Норвегии.
Четвертьфинальные пары:
Словакия - Германия
Швеция - Финляндия
Канада - Чехия
США - Латвия.
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