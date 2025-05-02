Умер легендарный болельщик сборной Испании Маноло-барабанщик

1 мая на 77-м году жизни умер легендарный болельщик сборной Испании Маноло Касерес, больше известный как Маноло-Барабанщик, сообщает Marca.

Он был одним из символов сборной Испании, матчи которой посещал на десяти чемпионатах мира.

Маноло было легко узнать в толпе: футболка сборной Испании с номером 12, черный баскский берет и большой барабан с надписью "Барабанщик Испании Маноло".

Самый известный болельщик сборной Испании умер в больнице города Вильяреал, куда он попал из-за проблем с дыханием.