Итоговый турнир WTA. Букмекеры считают фаворитом Арину Соболенко

Сегодня в Эр-Рияде стартует итоговый турнир Женской теннисной ассоциации. Спортсменки разделены на две группы.

В полуфиналы выйдут теннисистки, занявши первое и второе места в группах.

В турнире участвуют: Арина Соболенко (Беларусь), Ига Швентек (Польша), Коко Гофф (США), Чжэн Циньвэнь (Китай), Джессика Пегула (США), Елена Рыбакина (Казахстан, Жасмин Паолини (Италия) и Барбора Крейчикова (Чехия).

Букмекеры считают фаворитом первую ракетку мира Арину Соболенко.