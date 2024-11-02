Итоговый турнир WTA. Букмекеры считают фаворитом Арину Соболенко
время публикации: 02 ноября 2024 г., 13:17 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 13:17
Сегодня в Эр-Рияде стартует итоговый турнир Женской теннисной ассоциации. Спортсменки разделены на две группы.
В полуфиналы выйдут теннисистки, занявши первое и второе места в группах.
В турнире участвуют: Арина Соболенко (Беларусь), Ига Швентек (Польша), Коко Гофф (США), Чжэн Циньвэнь (Китай), Джессика Пегула (США), Елена Рыбакина (Казахстан, Жасмин Паолини (Италия) и Барбора Крейчикова (Чехия).
Букмекеры считают фаворитом первую ракетку мира Арину Соболенко.
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