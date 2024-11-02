Рекорд Николы Йокича. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" победил "Орландо" 120:109. "Сакраменто" в гостях обыграл "Атланту" 123:115.

Шарлот Хорнетс - Бостон Селтикс 109:124

"Бостон" одержал пятую победу в шести матчах.

Джейсон Тейтум совершил "дабл-дабл" (32 + 11 подборов).

Кливленд Кавальерз - Орландо Мэджик 120:109

"Кливленд" победил во всех шести играх сезона.

Детройт Пистонз - Нью-Йорк Никс 98:128

Гости очень мощно начали матч. После первой четверти 39:13.

Лидер "Никс" Джайлен Бркнсон набрал 36 очков и сделал 5 передач.

Атланта Хоукс - Сакраменто Кингз 115:123

Самый результативный игрок матча - Деаарон Фокс (Сакраменто) (31 + 7 подборов).

Домантас Сабонис (Сакраменто) сделал "дабл-дабл" в четвертой игре подряд (15 + 14 подборов).

Бруклин Нетс - Чикаго Булз 120:112

Торонто Рэпторз - Лос-Анджелес Лейкерс 125:131

Четыре игрока совершили "дабл-дабл": Энтони Дэвис (Лейкерс, дабл-дабл в третьей игре подряд) (38 + 12 подборов), Якуб Пелтль (Торонто, дабл-дабл в третьей игре подряд) (19 + 12 подборов), Леброн Джеймс (27 + 10 передач), Ар Джей Барретт (Торонто, 33 + 12 передач).

Нью-Орлеан Пеликанз - Индиана Пейсерз 125:118

Миннесота Тимбервулвз - Денвер Наггетс 119:116

Центровой "Денвера" Никола Йокич стал первым баскетболистом в истории НБА, который в первых пяти матчах сезона набрал не менее 150 очков и сделал не менее 50 подборов и передач (152 + 58 подборов + 50 передач). Данные статистического сервиса StatMamba.