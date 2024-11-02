Рекорд Николы Йокича. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" победил "Орландо" 120:109. "Сакраменто" в гостях обыграл "Атланту" 123:115.
Шарлот Хорнетс - Бостон Селтикс 109:124
"Бостон" одержал пятую победу в шести матчах.
Джейсон Тейтум совершил "дабл-дабл" (32 + 11 подборов).
Кливленд Кавальерз - Орландо Мэджик 120:109
"Кливленд" победил во всех шести играх сезона.
Детройт Пистонз - Нью-Йорк Никс 98:128
Гости очень мощно начали матч. После первой четверти 39:13.
Лидер "Никс" Джайлен Бркнсон набрал 36 очков и сделал 5 передач.
Атланта Хоукс - Сакраменто Кингз 115:123
Самый результативный игрок матча - Деаарон Фокс (Сакраменто) (31 + 7 подборов).
Домантас Сабонис (Сакраменто) сделал "дабл-дабл" в четвертой игре подряд (15 + 14 подборов).
Бруклин Нетс - Чикаго Булз 120:112
Торонто Рэпторз - Лос-Анджелес Лейкерс 125:131
Четыре игрока совершили "дабл-дабл": Энтони Дэвис (Лейкерс, дабл-дабл в третьей игре подряд) (38 + 12 подборов), Якуб Пелтль (Торонто, дабл-дабл в третьей игре подряд) (19 + 12 подборов), Леброн Джеймс (27 + 10 передач), Ар Джей Барретт (Торонто, 33 + 12 передач).
Нью-Орлеан Пеликанз - Индиана Пейсерз 125:118
Миннесота Тимбервулвз - Денвер Наггетс 119:116
Центровой "Денвера" Никола Йокич стал первым баскетболистом в истории НБА, который в первых пяти матчах сезона набрал не менее 150 очков и сделал не менее 50 подборов и передач (152 + 58 подборов + 50 передач). Данные статистического сервиса StatMamba.