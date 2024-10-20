Теннис. Янник Синнер стал победителем турнира в Саудовской Аравии. Надалю вручили золотую ракетку

В финале теннисного турнира Six Kings Slam, который проходил в Саудовской Аравии, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер победил испанца Карлоса Алькараса, бывшего лидера рейтинга АТР, 6:7, 6:3, 6:3.

Финал продолжался 141 минуту.

Победа в финале принесла итальянскому теннисисту 5.5 миллионов евро, утверждает Euronews

В матче за третье место Новак Джокович обыграл Рафаэля Надаля 6:2, 7:6.

После этого матча организаторы турнира подарили испанскому теннисисту, который недавно объявил о завершении карьеры в ноябре, золотую ракетку.