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Теннис. Янник Синнер стал победителем турнира в Саудовской Аравии. Надалю вручили золотую ракетку

время публикации: 20 октября 2024 г., 16:07 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 16:14
AP Photo/Andy Wong

В финале теннисного турнира Six Kings Slam, который проходил в Саудовской Аравии, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер победил испанца Карлоса Алькараса, бывшего лидера рейтинга АТР, 6:7, 6:3, 6:3.

Финал продолжался 141 минуту.

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В матче за третье место Новак Джокович обыграл Рафаэля Надаля 6:2, 7:6.

После этого матча организаторы турнира подарили испанскому теннисисту, который недавно объявил о завершении карьеры в ноябре, золотую ракетку.

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