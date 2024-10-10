Теннис. Янник Синнер победил Даниила Медведева в четвертьфинале турнира в Шанхае

В четвертьфинале теннисного турнира серии "Мастерс", который проходит в Шанхае, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер уверенно победил россиянина Даниила Медведева 6:1, 6:4.

Матч продолжался 83 минуты.

Медведев дважды вызывал на корт физиотерапевта из-за проблем с правым плечом.

В полуфинале Янник Синнер сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) - Томаш Махач (Чехия).