Теннис. Янник Синнер победил Даниила Медведева в четвертьфинале турнира в Шанхае
время публикации: 10 октября 2024 г., 13:53 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 13:53
В четвертьфинале теннисного турнира серии "Мастерс", который проходит в Шанхае, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер уверенно победил россиянина Даниила Медведева 6:1, 6:4.
Матч продолжался 83 минуты.
Медведев дважды вызывал на корт физиотерапевта из-за проблем с правым плечом.
В полуфинале Янник Синнер сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) - Томаш Махач (Чехия).
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