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NEWSru.co.il :: Спорт30 апреля 2022 г., 07:49

Мбаппе забил два мяча. ПСЖ упустил победу

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Мбаппе забил два мяча. ПСЖ упустил победу

В матче тридцать пятого тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" сыграл вничью со "Страсбургом" 3:3. На 75-й минуте гости вели в счете 3:1.

Парижане уже стали чемпионами (по итогам прошлого тура).

Хозяева открыли счет на третьей минуте. Перрен сделал длинный пас вперед. Кевин Гамейро (бывший форвард ПСЖ) убежал от защитника и мощно пробил с острого угла 1:0. На 11-й минуте хозяева вновь забили. Гол Томассона не был засчитан из-за офсайда.

На 23-й минуте Неймар длинной передачей отсек оборону хозяев. Килиан Мбаппе вышел один на один 1:1.


На 64-й минуте Мбаппе прострелил. Хакими пробил под перекладину 1:2. Через хозяева организовали гол в свои ворота. Джику с центра поля попытался сделать передачу вратарю. Получился пас Мбаппе, который вышел один на один 1:3.

На 75-й минуте после подачи углового Вератти в борьбе с Диалло отправил мяч в свои ворота 2:3.

На 88-й минуте опасно пробил Месси. Вратарь мяч парировал.

"Страсбург" отыгрался на второй минуте компенсированного времени. Льенар навесил. Антони Каси сравнял счет 3:3.

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