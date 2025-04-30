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Спорт

"Индиана" и "Бостон" вышли в следующий этап плэй-офф НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 30 апреля 2025 г., 08:04 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 08:12
"Индиана" и "Бостон" вышли в следующий этап плэй-офф НБА
AP Photo/Charles Krupa

"Индиана Пэйсерз" и "Бостон Селтикс" вышли во второй раунд плэй-офф НБА.

Индиана Пэйсерз - Милуоки Бакс 119:118 (овертайм) (счет в серии 4:1)

В следующем раунде "Индиана" сыграет с "Кливленд Кавальерз".

Счет основного времени 103:103.

Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо сделал "трипл-дабл 30 +" (30 + 20 подборов + 13 передач). Он стал первым игроком в истории НБА, набравшим не менее 30 очков, сделавшим не менее 20 подборов и 10 передач в игре, в которой команда вылетела из плэй-офф.

Нью-Йорк Никс - Детройт Пистонс 103:106 (3:2)

Бостон Селтикс - Орландо Мэджик 120:89(4:1)

В следующем раунде "Бостон" сыграет с победителем пары "Нью-Йорк" - "Детройт".

Лидер "Селтикс" Джейсон Тейтум набрал 35 очков, сделал 8 подборов и 10 передач.

Вторую половину матча "кельты" выиграли 73:40.

Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Клипперс 131:115 (3:2)

Джамал Мюррей (Денвер) набрал 43 очка, сделал 5 подборов и 7 передач.

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