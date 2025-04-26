Юниорский чемпионат мира по хоккею. Шведы забросили 9 шайб, канадцы 7
время публикации: 26 апреля 2025 г., 11:49 | последнее обновление: 26 апреля 2025 г., 11:49
В США продолжается групповой этап юниорского чемпионата мира по хоккею (спортсмены до 18 лет).
Латвия - Канада 1:7
Две шайбы забил Райан Рубрек (Ниагара Айсдогз).
Германия - Швеция 4:9
По 3 очка набрали шведы Филипп Экберг (Оттава Сиксти Севенс, 0 + 3), Милтон Гастрин (1 + 2) и Тео Стокселиус (Юргорден, 1+ 2).
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