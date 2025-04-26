Юниорский чемпионат мира по хоккею. Шведы забросили 9 шайб, канадцы 7

В США продолжается групповой этап юниорского чемпионата мира по хоккею (спортсмены до 18 лет).

Латвия - Канада 1:7

Две шайбы забил Райан Рубрек (Ниагара Айсдогз).

Германия - Швеция 4:9

По 3 очка набрали шведы Филипп Экберг (Оттава Сиксти Севенс, 0 + 3), Милтон Гастрин (1 + 2) и Тео Стокселиус (Юргорден, 1+ 2).