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Юниорский чемпионат мира по хоккею. Шведы забросили 9 шайб, канадцы 7

Хоккей
время публикации: 26 апреля 2025 г., 11:49 | последнее обновление: 26 апреля 2025 г., 11:49
Юниорский чемпионат мира по хоккею. Шведы забросили 9 шайб, канадцы 7
AP Photo/Darko Vojinovic

В США продолжается групповой этап юниорского чемпионата мира по хоккею (спортсмены до 18 лет).

Латвия - Канада 1:7

Две шайбы забил Райан Рубрек (Ниагара Айсдогз).

Германия - Швеция 4:9

По 3 очка набрали шведы Филипп Экберг (Оттава Сиксти Севенс, 0 + 3), Милтон Гастрин (1 + 2) и Тео Стокселиус (Юргорден, 1+ 2).

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