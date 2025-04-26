Три результативные передачи еврейских "нефтяников". Результаты матчей НХЛ

Продолжается первый раунд Кубка Стэнли."Монреаль", "Эдмонтон" и "Нью-Джерси" сократили отставание в сериях.

Монреаль Канадиенз - Вашингтон Кэпиталз 6:3 (счет в серии 1:2)

На 40-й минуте счет был 2:2, на 45-й 3:3.

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран забил один гол.

Впервые с мая 2015 года "Монреаль" забил 6 голов в одном матче Кубка Стэнли.

Александр Овечкин забил 75-й гол в плэй-офф - 13-е место. У Марио Лемье 76 таких голов.

Нью-Джерси Дэвилз - Каролина Хурикейнз 3?2 (овертайм) (1:2)

На 47-й минуте хозяева вели в счете 2:0, но упустили победу.

На 83-й минуте победный гол забил Симон Немец.

Эдмонтон Ойлерз - Лос-Анджелес Кингз 7:4 (1:2)

3 (1 + 2) очка набрал Коннор Макдэвид (Эдмонтон). Это его 20-я игра Кубка Стэнли, в которой набрал не менее 3 очков.

По две шайбы забросили хоккеисты "Ойлерз" Эван Бушар и Коннор Браун.

Еврейский форвард "Эдмонтона" Зак Хайман сделал две результативные передачи.

Еврейский защитник "Ойлерз" Джейк Уолман сделал результативную передачу.