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Открытый чемпионат США. Каролин Возняцки и Ига Швентек вышли в третий круг

время публикации: 30 августа 2024 г., 09:54 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 09:54
Открытый чемпионат США. Каролин Возняцки и Ига Швентек вышли в третий круг
AP Photo/Frank Franklin II

В матче второго раунда Открытого чемпионата США датчанка Каролин Возняцки победила мексиканку Ренату Сарасуа 6:3, 6:3.

Чешка Каролина Мухова обыграла бывшую первую ракетку мира японку Наоми Осака 6:3, 7:6. В американском поединке Джессика Пегула победила Софию Кенин 7:6, 6:3.

Первая ракетка мира полька Ига Швентек разгромила японку Эну Сибахару 6:1, 6:4.

Россиянка Мирра Андреева проиграла американке Эшлин Крюгер 1:6, 4:6.

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