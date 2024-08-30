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Жеребьевка группового этапа Лиги Европы. "Маккаби" во второй корзине

время публикации: 30 августа 2024 г., 09:13 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 09:19
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы. "Маккаби" во второй корзине
AP Photo

Сегодня в 14:00 по израильскому времени состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

Тель-авивский "Маккаби", единственный израильский клуб в групповых этапах еврокубков в этом сезоне, во второй корзине жеребьевки.

Корзина 1: Рома (Италия), Манчестер Юнайтед (Англия), Порту (Португалия), Аякс (Амстердам, Нидерланды), Глазго Рейнджерс (Шотландия), Айнтрахт (Франкфурт, Германия), Лацио (Рим, Италия), Тоттенхэм (Лондон, Англия), Славия (Прага, Чехия)

Корзина 2: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян, Испания), АЗ (Алкмаар, Нидерланды), Брага (Португалия), Олимпиакос (Пирей, Греция), Лион (Франция), ПАОК (Салоники, Греция), Фенербахче (Стамбул, Турция), Маккаби (Тель-Авив, Израиль), Ференцварош (Будапешт, Венгрия).

Корзина 3: Карабах (Азербайджан), Галатасарай (Стамбул, Турция), Виктория (Пльзень, Чехия), Буде-Глимт (Норвегия), Юнион (Сен-Жилуаз,Бельгия), Динамо (Киев, Украина), Лудогорец (Разград, Болгария), Мидтьюлланд (Дания), Мальме (Швеция),

Корзина 4: Атлетик (Бильбао, Испания), Хоффенхайм (Германия), Ницца (Франция), Андерлехт Брюссель, (Бельгия), Твенте (Энсхеде, Нидерланды), Бешикташ (Стамбул, Турция), Стяуа (Бухарест, Румыния), Ригас (Латвия), Эльфсборг (Швеция).

Первый тур состоится 25-26 сентября.

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