Жеребьевка Лиги Европы. Соперники тель-авивского "Маккаби"

В Монако состоялась жеребьевка основного этапа Лиги Европы. В этом сезоне не будет разбивки на группы.

Как и в лиге чемпионов в Лиге Европы клубы получат в соперники по 2 команды из каждой корзины посева.

Первые 8 команд выйдут в 1/8 финала. Команды, занявшие в общей таблице с 9-го по 24-е места, сыграют в первом раунде плэй-офф.

Соперники тель-авивского "Маккаби": "Порту" (Дома), "Аякс" (Амстердам) (на выезде), "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян) (Дома), "Спортинг" (Брага) (на выезде), "Мидтьюланд" (Дома), "Боде/ Глимт" (Норвегия) (на выезде), "Ригас" (дома) и "Бешикташ" (на выезде).