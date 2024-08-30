В Турции найдена мертвой волейболистка сборной Пуэрто-Рико
время публикации: 30 августа 2024 г., 10:50 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 10:50
29 августа волейболистка турецкого клуба "Нилуфер Беледиеспор" (Бурса) Пилар Мария Виктория Лопес была найдена мертвой у себя дома, сообщают турецкие СМИ.
Спортсменка не пришла на тренировку. Представители клуба поехали к ней домой и обнаружили тело.
Полиция и прокуратура начали расследование.
29-летняя волейболистка перешла в турецкий клуб в прошлом году. До этого она выступала за французский клуб "Безье".
Пилар Мария Виктория Лопес в 2012-23 годах выступала за сборную Пуэрто-Рико.
Ссылки по теме