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Спорт

В Турции найдена мертвой волейболистка сборной Пуэрто-Рико

время публикации: 30 августа 2024 г., 10:50 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 10:50
В Турции найдена мертвой волейболистка сборной Пуэрто-Рико
AP Photo/Louise Delmotte

29 августа волейболистка турецкого клуба "Нилуфер Беледиеспор" (Бурса) Пилар Мария Виктория Лопес была найдена мертвой у себя дома, сообщают турецкие СМИ.

Спортсменка не пришла на тренировку. Представители клуба поехали к ней домой и обнаружили тело.

Полиция и прокуратура начали расследование.

29-летняя волейболистка перешла в турецкий клуб в прошлом году. До этого она выступала за французский клуб "Безье".

Пилар Мария Виктория Лопес в 2012-23 годах выступала за сборную Пуэрто-Рико.

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