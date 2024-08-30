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Тель-авивский "Маккаби" вышел в групповой этап Лиги Европы. Результаты матчей

время публикации: 30 августа 2024 г., 00:17 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 00:17
Тель-авивский "Маккаби" вышел в групповой этап Лиги Европы. Результаты матчей
AP Photo

В групповой этап Лиги Европы вышли " Виктория" (Пльзень), "Маккаби" (Тель-Авив), "Спортинг" (Брага) и ПАОК (Салоники).

Хартс (Эдинбург, Шотландия) - Виктория (Пльзень, Чехия) 0:1 (первый матч 0:1)

Бачка Тополя (Сербия) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 1:5 (0:3)

В первые 6 минут матча два гола забил Генри Аддо. Затем по разу отличились Тайрез Асанте (8 июля перешел из АДО (Ден Хааг, Нидерланды)), Дор Турджеман и Идо Шахар.

Гол престижа на второй минуте компенсированного времени забил Престиж Мбунгу.

Рапид (Вена, Австрия) - Спортинг (Брага, Португалия) 2:2 (1:2)

На 68-й минуте австрийцы вели в счете 2:0.

Шемрок Роверс (Ирландия) - ПАОК (Салоники, Греция) 0:2 (0:4)

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