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NEWSru.co.il :: Спорт30 декабря 2021 г., 22:20

Чемпионом мира по блицу стал Максим Вашье-Лаграв, победивший в "армагеддоне"

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Чемпионом мира по блицу стал Максим Вашье-Лаграв, победивший в "армагеддоне"

В Варшаве завершился чемпионат мира по блицу. По 15 очков в 21 партии набрали Максим Вашье-Лаграв (Франция), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) и Алиреза Фирузджа (Франция).

Максим и Ян-Кшиштоф, лучшие по дополнительным показателям, сыграли дополнительный матч (Армагеддон). Победил француз 2:1. Он стал чемпионом, поляк на втором месте. Алиреза на третьем.

Магнус Карлсен набрал 13.5 очков и занял 12-е место. Недавний претендент на мировую корону россиянин Ян Непомнящий набрал 12.5 очков и занял 25-е место.


Результаты израильтян. Борис Гельфанд габрал 12.5 очков и занял 33-е место. Виктор Михалевский набрал 10 очков - 117-е место. Евгений Постный набрал 9 очков - 136-е место.

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