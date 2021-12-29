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NEWSru.co.il :: Спорт29 декабря 2021 г., 08:57

Чемпионкой мира по быстрым шахматам стала Александра Костенюк. Результаты израильтянок

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Александра Костенюк

Чемпионкой мира по быстрым шахматам стала россиянка Александра Костенюк, набравшая в 11 партиях 9 очков.

На втором месте 17-летняя Бибисара Асаубаева, набравшая 8.5 очков. Третье место заняла россиянка Валентина Гунина (8 очков).

Результаты израильских шахматисток: Марсель Эфроимски (5 очков, 63-е место), Мишель Катков (3 очка, 98-е место).

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