Чемпионкой мира по быстрым шахматам стала Александра Костенюк. Результаты израильтянок
Чемпионкой мира по быстрым шахматам стала россиянка Александра Костенюк, набравшая в 11 партиях 9 очков.
На втором месте 17-летняя Бибисара Асаубаева, набравшая 8.5 очков. Третье место заняла россиянка Валентина Гунина (8 очков).
Результаты израильских шахматисток: Марсель Эфроимски (5 очков, 63-е место), Мишель Катков (3 очка, 98-е место).
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Чемпионом мира по быстрым шахматам стал 17-летний гроссмейстер из Узбекистана. Результаты израильтян
// NEWSru.co.il // Спорт // 26 декабря 2021
Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. Состав израильских участников
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Быстрые шахматы. Победителем турнира в Герцлии стал Виктор Михалевский
Быстрые шахматы. Победителем турнира в Герцлии стал Виктор Михалевский