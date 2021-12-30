Иерусалим:
6 - 12°
Тель-Авив:
11 - 20°
Эйлат:
11 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт30 декабря 2021 г., 17:19

Чемпионат мира по блицу. Хикару Накамура сдал положительный тест на коронавирус и снялся с турнира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Чемпионат мира по блицу. Хикару Накамура сдал положительный тест на коронавирус и снялся с турнира

Сегодня в Варшаве завершится чемпионат мира по блицу. Официальный сайт ФИДЕ сообщил, что несколько участников снялись с турнира из-за положительных тестов на коронавирус.

В официальном заявлении имена заболевших не называются.

Американский гроссмейстер Хикару Накамура, один из фаворитов чемпионата, написал в твиттере, что вынужден был сняться с турнира из-за положительного теста на коронавирус.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 30 декабря 2021
Клубы заявляют о массовых заражениях игроков коронавирусом
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 декабря 2021
Чемпионкой мира по быстрым шахматам стала Александра Костенюк. Результаты израильтянок
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 декабря 2021
Чемпионом мира по быстрым шахматам стал 17-летний гроссмейстер из Узбекистана. Результаты израильтян
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 декабря 2021
Шахматы. Турнир претендентов состоится в Мадриде

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:19 Чемпионат мира по блицу. Хикару Накамура сдал положительный тест на коронавирус и снялся с турнира
14:29 Роман Григорчук вернулся в одесский "Черноморец"
13:39 Клубы заявляют о массовых заражениях игроков коронавирусом
11:12 Умер бывший полузащитник и тренер "Зенита"
09:24 Победные голы Проворова и Миллера
08:00 Победный трехочковый на последней секунде матча. Результаты матчей
07:31 Умер известный футболист, обладатель Кубка УЕФА
07:08 Матчи в Канаде перенесены. Победные голы Кузнецова и Тарасенко
06:38 Результаты матчей НБА
05:53 "Челси" упустил победу. "Манчестер Сити" наращивает преимущество
Загрузка...