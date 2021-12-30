Чемпионат мира по блицу. Хикару Накамура сдал положительный тест на коронавирус и снялся с турнира

Сегодня в Варшаве завершится чемпионат мира по блицу. Официальный сайт ФИДЕ сообщил, что несколько участников снялись с турнира из-за положительных тестов на коронавирус.

В официальном заявлении имена заболевших не называются.

Американский гроссмейстер Хикару Накамура, один из фаворитов чемпионата, написал в твиттере, что вынужден был сняться с турнира из-за положительного теста на коронавирус.