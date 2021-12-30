Чемпионат мира по блицу. Хикару Накамура сдал положительный тест на коронавирус и снялся с турнира
Сегодня в Варшаве завершится чемпионат мира по блицу. Официальный сайт ФИДЕ сообщил, что несколько участников снялись с турнира из-за положительных тестов на коронавирус.
В официальном заявлении имена заболевших не называются.
Американский гроссмейстер Хикару Накамура, один из фаворитов чемпионата, написал в твиттере, что вынужден был сняться с турнира из-за положительного теста на коронавирус.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 30 декабря 2021
Клубы заявляют о массовых заражениях игроков коронавирусом
Клубы заявляют о массовых заражениях игроков коронавирусом
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 декабря 2021
Чемпионкой мира по быстрым шахматам стала Александра Костенюк. Результаты израильтянок
Чемпионкой мира по быстрым шахматам стала Александра Костенюк. Результаты израильтянок
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 декабря 2021
Чемпионом мира по быстрым шахматам стал 17-летний гроссмейстер из Узбекистана. Результаты израильтян
Чемпионом мира по быстрым шахматам стал 17-летний гроссмейстер из Узбекистана. Результаты израильтян