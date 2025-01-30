Хайфский "Апоэль" усилился форвардом сборной Ямайки
время публикации: 30 января 2025 г., 20:08 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 20:13
Форвард сборной Ямайки Джейвон Ромарио Ист подписал контракт с хайфским "Апоэлем", сообщают коста-риканские СМИ.
Контракт рассчитан до конца сезона с возможностью продления на следующий сезон.
Джейвон Ист с 2020 года выступал в чемпионате Коста-Рики.
В составе "Саприссы" он двукратный чемпион Коста-Рики. Джейвон Ист дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Коста-Рики.
По мнению комментатора телеканала Sport5, ямайский форвард должен заменить Гая Меламеда, недавно перешедшего в хайфский "Маккаби".
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