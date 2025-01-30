Вратарь сборной Украины перешел из киевского "Динамо" в саудовский клуб
время публикации: 30 января 2025 г., 09:18 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 09:18
Вратарь сборной Украины Георгий Бущан перешел из киевского "Динамо" в "Аль-Шабаб", сообщает официальный сайт украинского клуба.
Контракт рассчитан на 2.5 года.
Георгий Бущан - воспитанник киевского "Динамо". Всю карьеру провел в этом клубе.
Он провел за киевлян 177 матчей.
В составе "Динамо" Георгий Бущан - чемпион Украины, двукратный обладатель Кубка Украины.
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