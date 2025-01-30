x
30 января 2025
|
последняя новость: 10:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 января 2025
|
30 января 2025
|
последняя новость: 10:18
30 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Вратарь сборной Украины перешел из киевского "Динамо" в саудовский клуб

Футбол
время публикации: 30 января 2025 г., 09:18 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 09:18
Вратарь сборной Украины перешел из киевского "Динамо" в саудовский клуб
AP Photo/Efrem Lukatsky

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан перешел из киевского "Динамо" в "Аль-Шабаб", сообщает официальный сайт украинского клуба.

Контракт рассчитан на 2.5 года.

Георгий Бущан - воспитанник киевского "Динамо". Всю карьеру провел в этом клубе.

Он провел за киевлян 177 матчей.

В составе "Динамо" Георгий Бущан - чемпион Украины, двукратный обладатель Кубка Украины.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 января 2025

Определились все участники плэй-офф Лиги чемпионов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 января 2025

Трубин остановил "Ювентус". Три автогола в одном матче. Результаты матчей Лиги чемпионов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 января 2025

"Бней Сахнину" зачтено техническое поражение в матче с хайфским "Маккаби"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 января 2025

Защитник сборной Израиля продолжит карьеру в MLS