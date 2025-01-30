Предъявлены обвинения фанатам тель-авивского "Апоэля", напавшими на вратаря
время публикации: 30 января 2025 г., 11:47 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 11:47
Предъявлены обвинения фанатам тель-авивского "Апоэля", участвовавшим в беспорядках во время матча против "Апоэля" (Ноф а-Галиль).
Отдел полиции в Яффо передал в суд Тель-Авива обвинительные заключения, сообщает ONE.
Трое фанатов "красных" участвовали в нападении на вратаря гостевой команды Матана Амбара.
Этим болельщикам "Апоэля" будет запрещено какое-то время посещать спортивные матчи.
Двое из них - 18 и 23 лет - обвиняются в нападении. 32-летний мужчина обвиняется в угрозах.
Все трое - жители Тель-Авива.
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