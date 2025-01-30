Предъявлены обвинения фанатам тель-авивского "Апоэля", напавшими на вратаря

Предъявлены обвинения фанатам тель-авивского "Апоэля", участвовавшим в беспорядках во время матча против "Апоэля" (Ноф а-Галиль).

Отдел полиции в Яффо передал в суд Тель-Авива обвинительные заключения, сообщает ONE.

Трое фанатов "красных" участвовали в нападении на вратаря гостевой команды Матана Амбара.

Этим болельщикам "Апоэля" будет запрещено какое-то время посещать спортивные матчи.

Двое из них - 18 и 23 лет - обвиняются в нападении. 32-летний мужчина обвиняется в угрозах.

Все трое - жители Тель-Авива.