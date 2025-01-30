Защитник хайфского "Маккаби" выбыл до конца сезона

Защитник "Маккаби" (Хайфа) Рами Гершон выбыл до конца сезона из-за травмы.

По сообщениям израильских спортивных СМИ, в матче против тель-авивского "Маккаби" он получил серьезную травму подколенного сухожилия.

Рами Гершон выступает за хайфский "Маккаби" с 2017 года.

В 2010-19 годах он был игроком сборной Израиля.

Некоторые эксперты опасаются, что тяжелая травма может означать конец карьеры 36-летнего защитника.