Защитник хайфского "Маккаби" выбыл до конца сезона
время публикации: 30 января 2025 г., 19:04 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 19:04
Защитник "Маккаби" (Хайфа) Рами Гершон выбыл до конца сезона из-за травмы.
По сообщениям израильских спортивных СМИ, в матче против тель-авивского "Маккаби" он получил серьезную травму подколенного сухожилия.
Рами Гершон выступает за хайфский "Маккаби" с 2017 года.
В 2010-19 годах он был игроком сборной Израиля.
Некоторые эксперты опасаются, что тяжелая травма может означать конец карьеры 36-летнего защитника.
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