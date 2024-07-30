Олимпиада. Анонс сегодняшних выступлений израильтян
время публикации: 30 июля 2024 г., 09:39 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 09:39
Приводим расписание сегодняшних выступлений израильских спортсменов в соревнованиях Парижской олимпиады.
Приблизительное время начала соревнований - израильское.
11:00. Дзюдо. Весовая категория до 81 кг. Саги Муки.
11:00. Дзюдо. Женщины. Весовая категория до 63 кг. Гили Шарир.
12:00. Плавание. 100 метров вольным стилем. Томер Франкель.
13:13. Виндсерфинг. Женщины. Шарон Кантор.
14:08. Плавание. Эстафета 4 по 200 метров.
15:17. Виндсерфинг. Том Реувени.
22:00. Футбол. Израиль - Япония.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2024