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Олимпиада. Анонс сегодняшних выступлений израильтян

время публикации: 30 июля 2024 г., 09:39 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 09:39
Олимпиада. Анонс сегодняшних выступлений израильтян
AP Photo/Vincent Thian

Приводим расписание сегодняшних выступлений израильских спортсменов в соревнованиях Парижской олимпиады.

Приблизительное время начала соревнований - израильское.

11:00. Дзюдо. Весовая категория до 81 кг. Саги Муки.

11:00. Дзюдо. Женщины. Весовая категория до 63 кг. Гили Шарир.

12:00. Плавание. 100 метров вольным стилем. Томер Франкель.

13:13. Виндсерфинг. Женщины. Шарон Кантор.

14:08. Плавание. Эстафета 4 по 200 метров.

15:17. Виндсерфинг. Том Реувени.

22:00. Футбол. Израиль - Япония.

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