Олимпиада. Плавание. Рекорд и историческое достижение ирландца
время публикации: 30 июля 2024 г., 22:37 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 22:37
Даниэль Виффен стал первым ирландским пловцом, завоевавшим олимпийскую золотую медаль.
В финальном заплыве на 800 метров вольным стилем он установил олимпийский рекорд - 7 минут 38.19 секунд.
Даниэль Виффен побил рекорд украинца Михаила Романчука, установленный в Токио - 7 минут 41.28 секунд.
Серебряную медаль завоевал американец Бобби Финке, бронзовую - итальянец Грегорио Пальтриниери.
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