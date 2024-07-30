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Олимпиада. Плавание. Рекорд и историческое достижение ирландца

время публикации: 30 июля 2024 г., 22:37 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 22:37
Олимпиада. Плавание. Рекорд и историческое достижение ирландца
AP Photo/Petr David Josek

Даниэль Виффен стал первым ирландским пловцом, завоевавшим олимпийскую золотую медаль.

В финальном заплыве на 800 метров вольным стилем он установил олимпийский рекорд - 7 минут 38.19 секунд.

Даниэль Виффен побил рекорд украинца Михаила Романчука, установленный в Токио - 7 минут 41.28 секунд.

Серебряную медаль завоевал американец Бобби Финке, бронзовую - итальянец Грегорио Пальтриниери.

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