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Спорт

Олимпиада. Плавание. Австралийка установила рекорд и стала чемпионкой

время публикации: 30 июля 2024 г., 22:12 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 22:12
Олимпиада. Плавание. Австралийка установила рекорд и стала чемпионкой
AP Photo/Ashley Landis

Австралийка Кайли Маккиоун стала четырехкратной олимпийской чемпионкой, победив в финальном заплыве Парижской олимпиады на дистанции 100 метров на спине.

Она установила олимпийский рекорд - 57.33 секунды. на 14 сотых секунды улучшив собственный рекорд, установленный в Токио.

Рекордсменка мира американка Реган Смит финишировала второй.

Бронзовую медаль завоевала американка Катарин Беркофф.

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