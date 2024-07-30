Олимпиада. Плавание. Австралийка установила рекорд и стала чемпионкой

Австралийка Кайли Маккиоун стала четырехкратной олимпийской чемпионкой, победив в финальном заплыве Парижской олимпиады на дистанции 100 метров на спине.

Она установила олимпийский рекорд - 57.33 секунды. на 14 сотых секунды улучшив собственный рекорд, установленный в Токио.

Рекордсменка мира американка Реган Смит финишировала второй.

Бронзовую медаль завоевала американка Катарин Беркофф.