Олимпиада. Плавание. Австралийка установила рекорд и стала чемпионкой
время публикации: 30 июля 2024 г., 22:12 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 22:12
Австралийка Кайли Маккиоун стала четырехкратной олимпийской чемпионкой, победив в финальном заплыве Парижской олимпиады на дистанции 100 метров на спине.
Она установила олимпийский рекорд - 57.33 секунды. на 14 сотых секунды улучшив собственный рекорд, установленный в Токио.
Рекордсменка мира американка Реган Смит финишировала второй.
Бронзовую медаль завоевала американка Катарин Беркофф.
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