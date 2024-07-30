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Олимпиада. Иракский дзюдоист и женщина-боксер из Нигерии отстранены за допинг

время публикации: 30 июля 2024 г., 13:33 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 13:33
Олимпиада. Иракский дзюдоист и женщина-боксер из Нигерии отстранены за допинг
AP Photo/Tom Nouvian

Спортивный арбитраж подтвердил отстранение от олимпийских игр двух спортсменов, уличенных в нарушении антидопинговых правил.

Допинг-проба иракского дзюдоиста Саджада Ганима Сехана, взятая 23 июля, показала наличие в организме запрещенных стероидов Метандиенона и болденона.

Допинг-проба нигерийской спортсменки (бокс) Синтии Темитайо Огунсемилоре, взятая 27 июля, показала наличие фуросемида.

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