Олимпиада. Иракский дзюдоист и женщина-боксер из Нигерии отстранены за допинг
время публикации: 30 июля 2024 г., 13:33 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 13:33
Спортивный арбитраж подтвердил отстранение от олимпийских игр двух спортсменов, уличенных в нарушении антидопинговых правил.
Допинг-проба иракского дзюдоиста Саджада Ганима Сехана, взятая 23 июля, показала наличие в организме запрещенных стероидов Метандиенона и болденона.
Допинг-проба нигерийской спортсменки (бокс) Синтии Темитайо Огунсемилоре, взятая 27 июля, показала наличие фуросемида.
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