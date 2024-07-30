Олимпиада. Пулевая стрельба. Чемпионом в трапе стал британец

Чемпионом Парижской олимпиады в трапе (пулевая стрельба) стал мировой и олимпийский рекордсмен британец Натан Хэйлс.

Олимпийский рекорд он установил в финале - 48. Предыдущий олимпийский рекорд (43) установил в Токио чех Давид Костелецки.

Мировой рекорд (49) Натан Хэйлс установил чуть более года назад - 16 июля 2023 года.

На втором месте китаец Ки Инг.

Бронзовую медаль завоевал гватемалец Жан-Пьер Броль Карденас.