Олимпиада. Пулевая стрельба. Чемпионом в трапе стал британец
время публикации: 30 июля 2024 г., 17:41 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 17:41
Чемпионом Парижской олимпиады в трапе (пулевая стрельба) стал мировой и олимпийский рекордсмен британец Натан Хэйлс.
Олимпийский рекорд он установил в финале - 48. Предыдущий олимпийский рекорд (43) установил в Токио чех Давид Костелецки.
Мировой рекорд (49) Натан Хэйлс установил чуть более года назад - 16 июля 2023 года.
На втором месте китаец Ки Инг.
Бронзовую медаль завоевал гватемалец Жан-Пьер Броль Карденас.
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