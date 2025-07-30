Рокас Йокубайтис переходит из "Маккаби" в "Баварию"

Разыгрывающий Рокас Йокубайтис в ближайшее время станет баскетболистом "Баварии".

В интервью литовским СМИ он сказал, что "осталось утрясти некоторые детали контракта".

Литовский баскетболист с 2024 года выступал за "Маккаби" (Тель-Авив).

Ранее он играл за "Барселону" и "Жальгирис" (Каунас).