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Спорт

Бывший игрок НБА арестован за кражу 265 тысяч долларов у казино

Баскетбол
Мошенничество
НБА
время публикации: 30 июля 2025 г., 09:14 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 09:14
Бывший игрок НБА арестован за кражу 265 тысяч долларов у казино
AP Photo/Charles Krupa

Известный американский баскетболист Маркус Моррис-старший арестован по обвинению в мошенничестве, сообщает New York Post.

Его обвиняют в краже у казино в Лас-Вегасе более 265 тысяч долларов.

По данным обвинения, бывший баскетболист получил по поддельным чекам в разных казино 265 тысяч долларов.

Маркус Моррис был арестован в аэропорту во Флориде 27 июля.

Суд отклонил ходатайство адвокатов об освобождении под залог.

Маркус Моррис щавершил карьеру в 2024 году. Он работает аналитиком на ESPN.

Маркус Моррис выступал за "Хьюстон Рокетс", "Филадельфия Сиксерз", "Нью-Йорк Никс", "Кливленд Кавальерз", "Детройт Пистонс". "Бостон Селтикс", "Лос-Анджелес Клипперс".

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