Бывший игрок НБА арестован за кражу 265 тысяч долларов у казино
время публикации: 30 июля 2025 г., 09:14 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 09:14
Известный американский баскетболист Маркус Моррис-старший арестован по обвинению в мошенничестве, сообщает New York Post.
Его обвиняют в краже у казино в Лас-Вегасе более 265 тысяч долларов.
По данным обвинения, бывший баскетболист получил по поддельным чекам в разных казино 265 тысяч долларов.
Маркус Моррис был арестован в аэропорту во Флориде 27 июля.
Суд отклонил ходатайство адвокатов об освобождении под залог.
Маркус Моррис щавершил карьеру в 2024 году. Он работает аналитиком на ESPN.
Маркус Моррис выступал за "Хьюстон Рокетс", "Филадельфия Сиксерз", "Нью-Йорк Никс", "Кливленд Кавальерз", "Детройт Пистонс". "Бостон Селтикс", "Лос-Анджелес Клипперс".
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