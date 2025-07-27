Юниорский Евробаскет. Немцы разгромили сборную Израиля

В Белграде продолжается юниорский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 18 лет) .

В матче второго тура группового этапа немцы разгромили сборную Израиля 77:56.

После 10 минут 14:9, 20 - 42:23, 30 - 59:41.

Игрок сборной Германии Матье Гружичич набрал 23 очка и сделал 9 подборов. Финн Ластринг сделал "дабл-дабл" (19 + 16 подборов).

Самый результативный игрок сборной Израиля Ор Фаран Френкель (10 + 6 подборов).