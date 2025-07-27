Юниорский Евробаскет. Немцы разгромили сборную Израиля
время публикации: 27 июля 2025 г., 19:25 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 19:25
В Белграде продолжается юниорский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 18 лет) .
В матче второго тура группового этапа немцы разгромили сборную Израиля 77:56.
После 10 минут 14:9, 20 - 42:23, 30 - 59:41.
Игрок сборной Германии Матье Гружичич набрал 23 очка и сделал 9 подборов. Финн Ластринг сделал "дабл-дабл" (19 + 16 подборов).
Самый результативный игрок сборной Израиля Ор Фаран Френкель (10 + 6 подборов).
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