x
27 июля 2025
|
последняя новость: 20:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 июля 2025
|
27 июля 2025
|
последняя новость: 20:02
27 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Юниорский Евробаскет. Немцы разгромили сборную Израиля

Баскетбол
время публикации: 27 июля 2025 г., 19:25 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 19:25
Юниорский Евробаскет. Немцы разгромили сборную Израиля
AP Photo/Mark Schiefelbein

В Белграде продолжается юниорский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 18 лет) .

В матче второго тура группового этапа немцы разгромили сборную Израиля 77:56.

После 10 минут 14:9, 20 - 42:23, 30 - 59:41.

Игрок сборной Германии Матье Гружичич набрал 23 очка и сделал 9 подборов. Финн Ластринг сделал "дабл-дабл" (19 + 16 подборов).

Самый результативный игрок сборной Израиля Ор Фаран Френкель (10 + 6 подборов).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июля 2025

"Маккаби" (Тель-Авив) подписал контракт с Шейном Хантером
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июля 2025

Юниорский Евробаскет. Израильтяне победили сборную Болгарии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 июля 2025

Баскетбол. "Маккаби" интересуется датским защитником, игравшим в НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 июля 2025

Баскетбол. "Маккаби" согласовал контракт с Лонни Уокером