"Маккаби" (Тель-Авив) подписал контракт с Шейном Хантером

Тель-авивский "Маккаби" подписал трехлетний контракт с 24-летним американским центровым Шейном Хантером, сообщает ONE.

В предстоящем сезоне баскетболист будет играть на правах аренды за другую команду.

В прошлом сезоне Шейн Хантер стал чемпионом Швеции с "Норчепинг Долфинс"

По данным европейских СМИ, "Маккаби" и "Црвена Звезда" - основные претендентыв на Девонте Грэма, шесть лет отыгравшего в НБА.

Он выступал за "Шарлотт Хорнетс", "Нью-Орлеан Пеликанз" и "Сан-Антонио Сперз".

В прошлом сезоне баскетболист играл в чемпионате Китая за "Шанхай Шаркс".