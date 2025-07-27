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Спорт

"Маккаби" (Тель-Авив) подписал контракт с Шейном Хантером

Баскетбол
время публикации: 27 июля 2025 г., 11:04 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 11:04
Девонте Грэм
AP Photo/David Zalubowski

Тель-авивский "Маккаби" подписал трехлетний контракт с 24-летним американским центровым Шейном Хантером, сообщает ONE.

В предстоящем сезоне баскетболист будет играть на правах аренды за другую команду.

В прошлом сезоне Шейн Хантер стал чемпионом Швеции с "Норчепинг Долфинс"

По данным европейских СМИ, "Маккаби" и "Црвена Звезда" - основные претендентыв на Девонте Грэма, шесть лет отыгравшего в НБА.

Он выступал за "Шарлотт Хорнетс", "Нью-Орлеан Пеликанз" и "Сан-Антонио Сперз".

В прошлом сезоне баскетболист играл в чемпионате Китая за "Шанхай Шаркс".

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