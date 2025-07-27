"Маккаби" (Тель-Авив) подписал контракт с Шейном Хантером
время публикации: 27 июля 2025 г., 11:04 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 11:04
Тель-авивский "Маккаби" подписал трехлетний контракт с 24-летним американским центровым Шейном Хантером, сообщает ONE.
В предстоящем сезоне баскетболист будет играть на правах аренды за другую команду.
В прошлом сезоне Шейн Хантер стал чемпионом Швеции с "Норчепинг Долфинс"
По данным европейских СМИ, "Маккаби" и "Црвена Звезда" - основные претендентыв на Девонте Грэма, шесть лет отыгравшего в НБА.
Он выступал за "Шарлотт Хорнетс", "Нью-Орлеан Пеликанз" и "Сан-Антонио Сперз".
В прошлом сезоне баскетболист играл в чемпионате Китая за "Шанхай Шаркс".
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