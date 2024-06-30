Дзюдо. Израильские юниоры завоевали две медали Европейского кубка
время публикации: 30 июня 2024 г., 07:13 | последнее обновление: 30 июня 2024 г., 07:13
В Градеце, Словения, прошел этап Европейского кубка по дзюдо среди юниоров. В нем принял участие 321 спортсмен из 34 стран.
Медальный зачет выиграли украинцы, завоевавшие 3 золотые и 4 бронзовые медали.
Сборная Израиля на втором месте (1 золотая и 1 бронзовая медали).
Юли Альма Мишинер победила в весовой категории свыше 78 кг.
Том Булочинич (весовая категория до 73 кг) завоевал бронзовую медаль.
Идо Коэн (весовая категория до 66 кг) схватку за бронзовую медаль проиграл.
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