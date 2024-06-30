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Дзюдо. Израильские юниоры завоевали две медали Европейского кубка

время публикации: 30 июня 2024 г., 07:13 | последнее обновление: 30 июня 2024 г., 07:13
Дзюдо. Израильские юниоры завоевали две медали Европейского кубка
AP Photo/Vincent Thian

В Градеце, Словения, прошел этап Европейского кубка по дзюдо среди юниоров. В нем принял участие 321 спортсмен из 34 стран.

Медальный зачет выиграли украинцы, завоевавшие 3 золотые и 4 бронзовые медали.

Сборная Израиля на втором месте (1 золотая и 1 бронзовая медали).

Юли Альма Мишинер победила в весовой категории свыше 78 кг.

Том Булочинич (весовая категория до 73 кг) завоевал бронзовую медаль.

Идо Коэн (весовая категория до 66 кг) схватку за бронзовую медаль проиграл.

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