x
30 июня 2026
|
последняя новость: 20:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
30 июня 2026
|
30 июня 2026
|
последняя новость: 20:25
30 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

НБА. Леброн Джеймс уходит из "Лос-Анджелес Лейкерс"

Знаменитые спортсмены
Баскетбол
НБА
время публикации: 30 июня 2026 г., 20:25 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 20:25
НБА. Леброн Джеймс уходит из "Лос-Анджелес Лейкерс"
AP Photo/Nate Billings

"Лос-Анджелес Лейкерс" в соцсетях подтвердил, что Леброн Джеймс покидает клуб.

Американские СМИ сообщают, что легендарный баскетболист не собирается завершать карьеру.

Леброн Джеймс восемь лет выступал за "Лейкерс", стал с этим клубом чемпионом НБА 2020 года.

Баскетбольные СМИ сообщают, что 41-летний баскетболист может перейти в "Голден Стэйт Уорриорз".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 июня 2026

Драфт НБА. Израильтянин выбран "Сакраменто Кингз"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 июня 2026

Драфт НБА. Первым выбран Эй Джей Дибанца
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 июня 2026

Баскетбол. "Маккаби" (Тель-Авив) в 58-й раз стал чемпионом Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 июня 2026

Главным тренером "Портленд Трэйл Блэйзерс" назначен Майка Нори