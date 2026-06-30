НБА. Леброн Джеймс уходит из "Лос-Анджелес Лейкерс"

"Лос-Анджелес Лейкерс" в соцсетях подтвердил, что Леброн Джеймс покидает клуб.

Американские СМИ сообщают, что легендарный баскетболист не собирается завершать карьеру.

Леброн Джеймс восемь лет выступал за "Лейкерс", стал с этим клубом чемпионом НБА 2020 года.

Баскетбольные СМИ сообщают, что 41-летний баскетболист может перейти в "Голден Стэйт Уорриорз".