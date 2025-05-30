Чемпионат Европы по плаванию на открытой воде. Результаты израильтян
время публикации: 30 мая 2025 г., 13:03 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 13:13
В Стари Граде, Хорватия, проходит чемпионат Европы по плаванию на открытой воде.
Израильтянка Омер Шварц финишировала 19-й. Она преодолела 5 км за 1 час 3 минуты 45.37 секунд.
Маор Горальник занял 20-е место. Он проплыл 5 км за 55 минут 6.53 секунды.
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